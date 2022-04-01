Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Латыпов ответил на вопрос о возможном возвращении российских биатлонистов на Кубок мира

Латыпов ответил на вопрос о возможном возвращении российских биатлонистов на Кубок мира
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов оценил перспективы участия россиян в новом сезоне Кубка мира.

«Возвращение на Кубок мира? Сейчас зачем об этом говорить? Надо ждать зиму. Будем смотреть, какие у нас будут условия, варианты. Бегать и выступать надо. Посмотрим, сложно сказать. Всё будет решаться ближе к зиме. Такие вопросы нет смысла задавать, никто ничего не знает. Задача готовиться, летом тренироваться, улучшать себя. Свой план, который поставил, надо выполнить. Дальше будет видно.

Думаю, готовиться будем к Кубку мира. Там дальше будем подстраиваться. Верю, что всё будет хорошо и нормализуется. Будет хорошая атмосфера», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

«Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым «Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022