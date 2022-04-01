Латыпов ответил на вопрос о возможном возвращении российских биатлонистов на Кубок мира

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов оценил перспективы участия россиян в новом сезоне Кубка мира.
«Возвращение на Кубок мира? Сейчас зачем об этом говорить? Надо ждать зиму. Будем смотреть, какие у нас будут условия, варианты. Бегать и выступать надо. Посмотрим, сложно сказать. Всё будет решаться ближе к зиме. Такие вопросы нет смысла задавать, никто ничего не знает. Задача готовиться, летом тренироваться, улучшать себя. Свой план, который поставил, надо выполнить. Дальше будет видно.
Думаю, готовиться будем к Кубку мира. Там дальше будем подстраиваться. Верю, что всё будет хорошо и нормализуется. Будет хорошая атмосфера», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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