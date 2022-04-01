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Латыпов — о санкциях: у меня нет Apple Pay, в магазинах всё пока есть. Не замечал дефицита

Латыпов — о санкциях: у меня нет Apple Pay, в магазинах всё пока есть. Не замечал дефицита
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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос про влияние антироссийских санкций на личную жизнь.

«Как текущая ситуация отразилась на нас? У меня нет Apple Pay, в магазинах всё пока есть. Не замечал какого-то дефицита в основном. По магазинам с брендами особо не катаюсь. Нет привязанности к каким-либо вещам, от ухода которых мне стало бы грустно», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований. 29 марта, IBU приостановил членство СБР.

«Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым «Та стойка на Олимпиаде мне в кошмарах не снится». Большое интервью с Эдуардом Латыповым

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