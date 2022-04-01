Латыпов — о санкциях: у меня нет Apple Pay, в магазинах всё пока есть. Не замечал дефицита

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российских биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос про влияние антироссийских санкций на личную жизнь.

«Как текущая ситуация отразилась на нас? У меня нет Apple Pay, в магазинах всё пока есть. Не замечал какого-то дефицита в основном. По магазинам с брендами особо не катаюсь. Нет привязанности к каким-либо вещам, от ухода которых мне стало бы грустно», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований. 29 марта, IBU приостановил членство СБР.

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