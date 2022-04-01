Белорусская федерация биатлона сделала большое заявление по приостановке членства в IBU

Белорусская федерация биатлона (БФБ) выступила с большим заявлением в отношении решения Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство БФБ в организации.
«Белорусская федерация биатлона категорически не согласна с формулировками решений исполнительного комитета Международного союза биатлонистов по временному приостановлению нашего членства в союзе и отстранению спортсменов от участия в международных соревнованиях по биатлону, проводимых под эгидой IBU. В связи с этим до сведения руководства Международного союза биатлонистов доведена наша позиция о необоснованности принятых решений, содержащая убедительные доводы и аргументы в пользу их скорейшей отмены.
Объективно оценивая текущую ситуацию, обвинительные оценки и иные ограничительные меры в отношении белорусского биатлона, продолжаем активно работать, в том числе в контакте с Союзом биатлонистов России, над вопросом восстановления прав федерации и наших спортсменов с применением широкого арсенала юридических средств и иных возможностей.
Отмечаем, что взаимодействие с Международным союзом биатлонистов по этому и другим вопросам продолжается, а также то, что у нас есть достаточно времени до очередного конгресса IBU (пройдёт в сентябре 2022 года) и начала соревновательного сезона, чтобы детально разобраться в ситуации и принять меры по восстановлению справедливости.
Белорусская федерация биатлона делает всё от нас зависящее для защиты законных прав белорусского биатлона, биатлонистов, тренеров и спортивной общественности, руководствуясь интересами отечественного биатлона и ради его будущего!» — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте БФБ.
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