Российский биатлонист рассказал, как Симон Фуркад разорвал флаг Франции ради России

Российский биатлонист и член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал историю с участием бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, старшего брата пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

На чемпионате мира среди юниоров, который прошёл в Солджер-Холлоу (США) в феврале, Фуркад-старший приклеил изображение флага России на вакс-кабину. Напомним, с вакс-кабины убрали таблички с флагом России. Это произошло после того, как Международный союз биатлонистов принял (IBU) соответствующее постановление, однако вскоре после этого Симон Фуркад приклеил три полоски, изображающие российский флаг.

«В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг.

К нам финны ещё подходили, американцы. Выражали искренние сожаления, что нас сняли с эстафеты», — приводит слова Батманова «РИА Новости Спорт».

Новость по теме Симон Фуркад приклеил изображение флага России на вакс-кабину на юниорском ЧМ. Фото

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