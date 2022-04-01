Ирина Лещенко извинилась перед сборной Беларуси за штрафной круг в победной эстафете на ЧР

Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко извинилась перед командой за своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Лещенко, бежавшая на первом этапе, ушла на штрафной круг на стойке. Несмотря на это, сборная Беларуси одержала победу, опередив на 10,1 секунды сборную ХМАО-Югры, за которую выступили Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев.
«Хочу извиниться перед командой, которой пришлось исправлять мои ошибки. На стойке перевосстановилась, был сильный тремор в ногах. Ещё до начала стрельбы понимала, что без штрафных кругов не обойтись.
Состояние было лучше, чем в спринте, несмотря на то что практически не тренировались. Получилось так, как получилось», — приводит слова Лещенко «Матч ТВ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 1 апреля 2022
-
10:13
-
09:49
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:35
-
07:48
- 31 марта 2022
-
18:44
-
13:51
-
13:39
-
13:28
-
12:55
-
12:48
-
12:15
-
12:09
-
10:36
-
10:26
-
10:00
-
09:37
- 30 марта 2022
-
20:24
-
20:11
-
18:57
-
15:31
-
15:19
-
15:02
-
14:36
-
14:28
-
14:23
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:26