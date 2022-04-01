Ирина Лещенко извинилась перед сборной Беларуси за штрафной круг в победной эстафете на ЧР

Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко извинилась перед командой за своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Лещенко, бежавшая на первом этапе, ушла на штрафной круг на стойке. Несмотря на это, сборная Беларуси одержала победу, опередив на 10,1 секунды сборную ХМАО-Югры, за которую выступили Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев.

«Хочу извиниться перед командой, которой пришлось исправлять мои ошибки. На стойке перевосстановилась, был сильный тремор в ногах. Ещё до начала стрельбы понимала, что без штрафных кругов не обойтись.

Состояние было лучше, чем в спринте, несмотря на то что практически не тренировались. Получилось так, как получилось», — приводит слова Лещенко «Матч ТВ».

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