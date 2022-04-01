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Тренерский совет оценил работу Шашилова в сборной России по биатлону

Тренерский совет оценил работу Шашилова в сборной России по биатлону
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На тренерском совете Союза биатлонистов России (СБР) была дана оценка старшему тренеру женской команды Михаилу Шашилову. Как сообщает глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, тренерский совет оценил работу Шашилова как удовлетворительную большинством голосов – 23 «за», пять членов проголосовали за «неудовлетворительно». Всего по регламенту могут быть две оценки – удовлетворительно или неудовлетворительно.

Шашилов готовил женскую команду к Олимпийским играм в Пекине (Китай). При этом специалиста неоднократно подвергали критике за низкие результаты. Более того, перед стартом Олимпиады появились слухи о возможной замене Шашилова на другого тренера, но он в итоге продолжил работу.

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