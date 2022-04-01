Экс-президент СБР поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал интервью французского биатлониста Симона Фуркада. В нём он выступил против отстранения российских спортсменов.



«Огромное спасибо Симону Фуркаду. Оба брата высказывались, что спорт должен быть вне политики. Чем ближе будут спортсмены, тем легче будет налаживать ситуацию в дальнейшем. Симон — молодец, поддержал, надо только отдать ему должное. Люди спорта находятся вне политики, думают о детях, спортсменах, результатах.



Для спорта сейчас сложная ситуация. Тот факт, что всех сделали почти изгоями… Томас Бах начал эти гонения. Вбросил негатив и пошла цепная реакция по всем остальным. МОК должен был встать на защиту спортсменов, сказав, что спорт вне политики, надо продолжать работу, усилить безопасность. Неважно, российские, белорусские или украинские спортсмены», — сказала Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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