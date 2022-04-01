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Васильев высказался о решении С. Фуркада разорвать французский флаг ради российского

Васильев высказался о решении С. Фуркада разорвать французский флаг ради российского
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал позицию бывшего французского биатлониста Симона Фуркада. Ранее стало известно, что он на юниорском чемпионате мира разорвал французский флаг, чтобы сделать из него российский. Так спортсмен поддержал россиян, которых отстранили.

«Прежде всего, слова Симона Фуркада говорят о том, что он вменяемый человек, не поддающийся пропаганде, которая звучит из всех утюгов. Симон заслуживает уважения. Прежде всего не поступком, а тем, что имеет свою точку зрения. Фуркад умеет отличать спорт и политику. Симон — яркое проявление того, что ещё не всё потеряно, есть разумные люди. Молодец, аплодирую и уважаю его ещё больше.

Томас Бах же, который должен был пропагандировать главный тезис — спорт вне политики, сам явился активным участником разрушения тезиса и Олимпийского движения», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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