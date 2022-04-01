В сборную России по биатлону могли пригласить Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве тренера
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Руководство Союза биатлонистов России (СБР) рассматривало идею приглашения восьмикратного олимпийского чемпиона, норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера. Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров.
«СБР мог предложить работу тренером Бьорндалену, но сейчас этот вопрос уже не актуален. Сумма не обсуждалась, но с Бьорндаленом это была бы имиджевая история, а не финансовая», — приводит слова Виктора Майгурова ТАСС.
В настоящее время 48-летний Уле-Эйнар Бьорндален является главным тренером сборной Китая по биатлону. Мужскую сборную России возглавляет Юрий Каминский, женскую — Михаил Шашилов. Пост главного тренера команды вакантен.
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