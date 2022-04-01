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Ольга Зайцева оценила идею СБР пригласить Бьорндалена в сборную России

Ольга Зайцева оценила идею СБР пригласить Бьорндалена в сборную России
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Российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала слова главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Ранее Майгуров рассказал, что СБР планировал пригласить в сборную России восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве тренера, но сейчас это уже неактуально. Бьорндален возглавляет сборную Китая по биатлону.

«Все тренеры могут помочь: лишь бы им не мешали и спортсмены выполняли то, что предлагает тренер. Все тренеры — грамотные. И Уле-Эйнар, и Пихлер — хорошие тренеры. Уле что-то новенькое своей звёздочкой внёс бы. Что-то хорошее нам преподнёс бы. Каждый тренер что-то может привнести. Главное — давать работать, не вставлять палки в колёса», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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