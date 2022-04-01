Васильев объяснил, почему Бьорндалена нельзя назначать старшим тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Ранее Майгуров рассказал, что СБР планировал пригласить в сборную России восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве тренера, но сейчас это уже неактуально. Бьорндален возглавляет сборную Китая по биатлону.
«Если есть хорошие специалисты за рубежом, конечно, их можно привлекать. Но только не в роли старшего тренера. Старшим тренером должен быть российский специалист. Всё связано с менталитетом. А так, пусть передают свои знания, почему бы и нет?» — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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