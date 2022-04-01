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Васильев объяснил, почему Бьорндалена нельзя назначать старшим тренером сборной России

Васильев объяснил, почему Бьорндалена нельзя назначать старшим тренером сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Ранее Майгуров рассказал, что СБР планировал пригласить в сборную России восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве тренера, но сейчас это уже неактуально. Бьорндален возглавляет сборную Китая по биатлону.

«Если есть хорошие специалисты за рубежом, конечно, их можно привлекать. Но только не в роли старшего тренера. Старшим тренером должен быть российский специалист. Всё связано с менталитетом. А так, пусть передают свои знания, почему бы и нет?» — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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