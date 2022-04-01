Ростовцев: здорово, если бы Бьорндален оказался в штабе сборной — нам есть чему поучиться

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал информацию о том, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) рассматривало идею приглашения восьмикратного олимпийского чемпиона, норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера.
«У Бьорндалена есть определённые знания, уникальный опыт. Если человек хотел бы ими поделиться, то почему нет? Я поддерживаю такие идеи. Обмен опытом, привлечение передовых взглядов — это очень интересно и важно. У Уле много историй, которые приводили его к большим победам. Этим можно было бы воспользоваться. Было бы хорошо, если бы Уле оказался в штабе сборной России!
У Бьорндалена есть много, чему нам можно поучиться: в плане функциональной и физической подготовки, подводки к главным стартам — здесь он всегда чувствовал себя хорошо. Если бы это произошло, было бы здорово», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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