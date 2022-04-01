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Министр спорта России отреагировал на приостановление членства СБР в IBU

Министр спорта России отреагировал на приостановление членства СБР в IBU
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«На самом деле, пока это всё только рекомендации, окончательное решение будет принимать Конгресс IBU. Я не готов прямо сейчас с юридической точки зрения комментировать, но считаю, что это политизированное решение международной федерации. Сам смысл ограничения в деятельности заслуживает внимания и разъяснения со стороны IBU. Я знаю, что президент СБР Виктор Майгуров находится в постоянном диалоге с международными партнёрами. Как только мы получим юридические обоснования решения, будем рассматривать возможность защиты интересов СБР», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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