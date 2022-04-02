Биатлонистки из Ханты-Мансийска выиграли эстафету на чемпионате России. Беларусь — 7-я

В Тюмени на чемпионате России – 2022 по биатлону завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняла сборная Свердловской области. Тройку призёров замкнули биатлонистки из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Женская эстафета, 4x6 км.

1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Кристина Резцова) — 1:13,42 (0 штрафных кругов + 12 промахов).

2. Свердловская область (Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) – отставание +44,3 (1 + 8).

3. СФО-ДФО (Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина) +2.47,4 (0 + 6)…

7. Беларусь (Анна Сола, Ирина Лещенко, Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева) +4.55,1 (3 + 12).

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