Белоруска Лещенко: не знаю, что происходит. У меня так трясутся ноги

Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко (Кривко) прокомментировала своё выступление в эстафете на Открытом чемпионате России. Лещенко выступала на 2-м этапе, команда Беларуси заняла итоговое 7-е место.

«На стрельбе стоя сегодня было сложно. Не знаю, что происходит. У меня так трясутся ноги, что я не знаю, что с этим делать. В целом не знаю, как оценить свой этап. С лёжкой справилась, со стойкой почти. Скольжение сегодня потяжелее, чем вчера. Вчера такой выкат достаточно хороший был, а сегодня рано приходилось начинать толкаться. Но, думаю, все в одинаковых условиях. Оправдывает ли себя тактика тренеров? Не знаю, лучше спросить у Олега Владимировича. Как есть, так есть. Независимо от того, кто как справится, у девочек это всё равно опыт. Они молодые, каждый старт, каждая такая ситуация всё равно пойдёт на пользу, независимо от того, сложится сейчас всё хорошо или плохо. Выводы нужно делать из любой ситуации. Почти все девочки — мои землячки, поэтому мне очень приятно, что мы бежим с ними в одной эстафете. Когда я начинала, они были совсем маленькими. Это классно. Надеюсь, с каждым годом будет всё больше и больше подтягиваться девочек. Я не прохожу в масс-старт. Мне в Уфе нужно было быть в тройке, а я была четвёртой. Это последняя гонка. Всё-таки нужно позволить себе отдых», — передаёт слова Лещенко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.