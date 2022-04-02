Ирина Казакевич рассказала, как ей удалось отыграть 1,5 минуты в эстафете на ЧР

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафете на чемпионате России. Казакевич выступала за сборную Свердловской области, которая финишировала 2-й.

«Мой этап прошёл достаточно хорошо. Было большое отставание, но, наверное, так и рассчитывалось, что мне придётся отыгрывать. В целом я справилась. Можно было, конечно, чище стрелять стоя, я очень рисковала сегодня, потому что отставание было очень велико. Как отыграла 1,5 минуты? Может, на моём этапе были не такие сильные соперницы, как на первых двух. На самом деле, сложно собрать более ровную команду. Все сильные соперницы сейчас бегут на последнем этапе: Кристина Резцова, Виктория Сливко. Думаю, там будет более яркая борьба», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.