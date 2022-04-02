Казакевич заявила, что к следующему сезону намерена готовиться под руководством Шашилова

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, под чьим руководством планирует готовиться к следующему сезону.
«На самом деле, после Олимпиады у меня пришло какое-то осознание или, может, больше энергии. Я подкрепилась ей дома, и мне было проще выступать. Всё равно был какой-то груз, мне нельзя было рисковать, всегда нужно было себя держать, потому что любая ошибка, любой промах — и ты вне команды. Команда уже собиралась на Олимпийские игры и нужно было показывать стабильный результат, чтобы не вылететь из сборной. Хотела бы работать с группой Шашилова, а не в основной команде? В любом случае я рассматриваю вариант подготовки со своим личным тренером, по крайней мере, в следующем сезоне точно», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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