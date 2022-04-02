Российская биатлонистка отказалась от участия в лыжном марафоне из-за учёбы в университете

Российская биатлонистка Владислава Гаврилова, выступавшая за первую команду Ханты-Мансийского автономного округа в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени, поделилась мыслями после победы.

«У меня очень хорошая команда. Если честно, я первый раз на чемпионате России. А тут еду первой! Это настолько сыграло, началась суета: «Меня догоняют, надо стрелять!» Но потом сказала себе: «Нет, вначале стрельба, вначале мишень, мушка». Из восьми, но я стрельнула. Я собралась и так благодарна себе. В голове себе говорила: «Успокойся, успокойся! Всё хорошо, главное стрельба!» пускай из восьми, но я очень рада. Особой тактики на гонку не было, главное — бежать, стрелять все этапы, а там что-нибудь да получится. Такие старты, конечно, мотивируют. Столько зрителей, все подбадривают, камеры. Всё так классно. Меня тут близкие поддерживают. Семья не приехала, она далеко. Тренеры, фотографы, сервисёры, все с ХМАО-Югры точно. Все кричат, орут, атмосфера классная.

Если честно, хотела выступить на лыжном марафоне, но я сейчас учусь. Мне надо поехать сдавать учёбу, не получается немножко. Учусь на физкультурном направлении, потому что меня как спортсменку понимают преподаватели. Намного легче учиться, чем в школе. Я знаю, о чём говорю, это не дискриминант какой-нибудь! Я точно знаю, что сказать, сильно не заучиваю, просто понимаю. Я представляю анатомию, как скрепляются мышцы, как они двигаются, какие физиологические процессы в организме происходят. А если не могу представить, в интернет захожу, там по видео всё показывают и сразу понятно, о чём речь», — передаёт слова Гавриловой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.