Екатерина Юрлова-Перхт выступила с заявлением по поводу дальнейшей карьеры

Чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о продолжении карьеры.

Ранее спортсменка заявила, что определится по поводу дальнейшей карьеры после чемпионата России – 2022 в Тюмени. На турнире Екатерина вместе с Максимом Цветковым одержала победу в одиночной смешанной эстафете.

«Мне ещё надо подумать о продолжении карьеры. Есть определённые семейные обстоятельства, которые мне надо учесть при решении», — приводит слова Юрловой-Перхт «РИА Новости Спорт».

В июне 2021 года у Юрловой-Перхт родилась вторая дочь. Екатерина не принимала участия в соревнованиях сезона-2021/2022, из-за чего не смогла отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

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