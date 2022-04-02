Екатерина Юрлова-Перхт выступила с заявлением по поводу дальнейшей карьеры

Чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о продолжении карьеры.
Ранее спортсменка заявила, что определится по поводу дальнейшей карьеры после чемпионата России – 2022 в Тюмени. На турнире Екатерина вместе с Максимом Цветковым одержала победу в одиночной смешанной эстафете.
«Мне ещё надо подумать о продолжении карьеры. Есть определённые семейные обстоятельства, которые мне надо учесть при решении», — приводит слова Юрловой-Перхт «РИА Новости Спорт».
В июне 2021 года у Юрловой-Перхт родилась вторая дочь. Екатерина не принимала участия в соревнованиях сезона-2021/2022, из-за чего не смогла отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
12:13
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:17
-
11:07
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:27
-
10:17
- 1 апреля 2022
-
19:22
-
18:26
-
18:08
-
16:55
-
16:52
-
16:04
-
14:08
-
13:38
-
13:16
-
12:42
-
10:58
-
10:13
-
09:49
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:35
-
07:48
- 31 марта 2022
-
18:44
-
13:51
-
13:39