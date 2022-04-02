Ирина Казакевич оценила работу Антона Шипулина в качестве депутата Госдумы

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила работу чемпиона мира Антона Шипулина в роли депутата Госдумы. Свердловчанин входит в состав Комитета по физической культуре и спорту.

«С ним на контакте больше тренеры, поскольку мы выступали на этапах Кубка мира. С нами контакт особо не осуществлялся. После олимпийской медали поздравил лично, на этом всё. В любом случае мы находимся там, а он проводит работу на месте. В целом мы, спортсмены Свердловской области, всегда получаем всё в достаточном количестве, и нам не нужно из своих личных средств что-то покупать. У нас есть экипировка, лыжи, сборы, поэтому, наверное, всё-таки хорошая работа осуществляется, в том числе при помощи наших спонсоров», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.