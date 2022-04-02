Батманова — о гонке с отцом: думали, пробежим как тёмные лошадки, но кто-то сболтнул

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала о совместной гонке с отцом Юрием. Юрию – 44 года, Анастасии – 21. Семья выступила в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.

«Самое забавное было то, что никто не должен был знать, что мы бежим. Мы думали, что как тёмные лошадки тым-дым-дым и пробежали. А тут кто-то сболтнул, не знаю, как, к нам за день уже начинали подходить с вопросами. У меня в итоге был не праздничный день и распущенная атмосфера, а я уже настроенная на гонку. У меня уже ответственность, всю трясёт. На самом деле, классно было. Отец расслабил, а я уже смотрела, как он бежал. Жалко, чуть-чуть не хватило, один круг осталось добежать и было бы нормально всё (смеётся). Самое смешное, что пять команд, включая нас, отставали, и всех нас сняли. Не было такого, что мы отставали. Думаю: «Мы бежим как молодые спортсмены. Обалдеть!» (смеётся). Папа меня ещё сегодня с медалью не поздравил, думаю, он ещё не знает. Его тут нет, он едет домой. Может, позвонит. В любом случае я ему фотку пришлю (смеётся)», — передаёт слова Батмановой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.