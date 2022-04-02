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Матвей Елисеев не попал в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону

Матвей Елисеев не попал в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону
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Российский биатлонист Матвей Елисеев не попал в расширенный список кандидатов в сборную России на централизованную подготовку в сезоне-2022/2023.

«Матвей сообщил, что закончил сезон. В дальнейшем он собирается тренироваться, с кем — обсудим после», — приводит ТАСС слова президента Федерации биатлона Москвы Ивана Мелихова.

Список кандидатов в сборную обсуждался вчера, 1 апреля, на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России. Ранее Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Напомним, в декабре 2021 года Матвей Елисеев объявил о приостановке карьеры. Спортсмен планировал вернуться на соревнования на чемпионате России.

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