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Халили — о масс-старте: ну не бежит Латыпов и не бежит, никто даже не вспомнит про него

Халили — о масс-старте: ну не бежит Латыпов и не бежит, никто даже не вспомнит про него
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили поделился ожиданиями от выступления в масс-старте на чемпионате России – 2022 в Тюмени.

«Да нет, ну а чем мне это облегчает. Я бегу свою гонку, мне без разницы. Ну не бежит Латыпов и не бежит, никто даже не вспомнит, наверное, про него. Самые мощные соперники? Да я даже не заглядывал в протокол. Вроде Бабиков бежит, Цветков бежит. Гараничев сейчас неплохо готов. Так что я думаю, ничего не легче. Хорошая будет гонка, тяжёлые погодные условия, которые, думаю, добавят проблемы в скольжении и, возможно, на рубеже. Поэтому работать надо», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Ранее Халили завоевал бронзовую медаль в спринте на ЧР. Гонку выиграл Даниил Серохвостов, второе место занял Эдуард Латыпов.

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