Эдуард Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России в Тюмени

Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил решение сняться с масс-старта на чемпионате России – 2022 в Тюмени.

«Берегу здоровье. Изначально же говорил, что не побегу смешанную эстафету. Но попросили выступить за регион, побороться в эстафете. Поэтому приняли решение, что не побегу именно масс-старт. А завтра эстафету бегу», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

На текущем ЧР Латыпов завоевал серебряную медаль в спринте. Завтра, 3 апреля, в Тюмени пройдёт мужская эстафета.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».