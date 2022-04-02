Эдуард Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России в Тюмени

Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил решение сняться с масс-старта на чемпионате России – 2022 в Тюмени.
«Берегу здоровье. Изначально же говорил, что не побегу смешанную эстафету. Но попросили выступить за регион, побороться в эстафете. Поэтому приняли решение, что не побегу именно масс-старт. А завтра эстафету бегу», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
На текущем ЧР Латыпов завоевал серебряную медаль в спринте. Завтра, 3 апреля, в Тюмени пройдёт мужская эстафета.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
14:02
-
13:38
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:13
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:17
-
11:07
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:27
-
10:17
- 1 апреля 2022
-
19:22
-
18:26
-
18:08
-
16:55
-
16:52
-
16:04
-
14:08
-
13:38
-
13:16
-
12:42
-
10:58
-
10:13
-
09:49
-
09:48
-
09:33
-
09:30