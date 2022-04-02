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Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени
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В Тюмени на чемпионате России – 2022 по биатлону прошёл мужской масс-старт. Его победителем стал Василий Томшин. Второе место занял призёр Олимпиады-2022 и чемпион мира 2017 года в эстафетах Максим Цветков. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев.

Цветков уходил лидером после четвёртой стрельбы, Томшин и Поршнев отставили от него на 7-8 секунд. В итоге Томшин догнал Цветкова и оказался сильнее на финишной прямой.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Василий Томшин — 39.39,3 (2 промаха)
2. Максим Цветков — отставание +0,9 (1)
3. Никита Поршнев +31,3 (1)
4. Ильназ Мухамедзянов +40,5 (4)
5. Роман Ерёмин +49,1 (5)
6. Никита Лобастов (Беларусь) +52,4 (4)
12. Александр Поварницын +1.21,2 (3)
17. Евгений Гараничев +2.00,1 (4)
18. Карим Халили +2.06,2 (6)
23. Антон Бабиков +2.31,3 (5).

Отметим, что по разным причинам масс-старт пропускают члены основной сборной России – Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

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Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Мужчины. Масс-старт 15 км
02 апреля 2022, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Василий Томшин
Санкт-Петербург
39:39.3
2
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+0.9
3
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+31.3
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