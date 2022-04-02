Мухамедзянов: думаю, меня поставят на 4-й этап эстафеты. Тренеры говорят, пора взрослеть

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал своё выступление в масс-старте на чемпионате России – 2022 в Тюмени. Мухамедзянов финишировал четвёртым, допустив 4 промаха по ходу гонки.

«После сегодняшней гонки очень рад, что получилось заехать в цветочную церемонию в крайней личной гонке на этом чемпионате. Конечно, я счастлив. Омрачает, что не очень хорошо отработал на рубеже. Всё-таки два промаха на третьем рубеже были лишними. С последней стрельбы уходил с мыслью бороться до конца. Получится догнать — значит, получится, бросаться не собирался. Лыжи сегодня работали великолепно. Спасибо нашему региональному сервису. Я прям очень доволен. Сервисёры сборной готовили лыжи для всех желающих? Не могу сказать, потому что не владею этой информацией. Но кто-то подходил, просил лыжи и давали. Эстафета? Думаю, меня поставят на последний этап, потому что тренеры говорят, что пора взрослеть. Думаю, что всё будет хорошо. Не скажу, что открылось какое-то второе дыхание, просто есть желание и мотивация бегать. Я просто делаю это. Перед Уфой я тренировался у себя в регионе, не с основной сборной. Но там была такая ситуация: мы были в Европе, готовились к Кубкам IBU, но из-за всего происходящего были вынуждены вернуться домой», — передаёт слова Мухамедзянова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.