Василий Томшин сравнил призовые за победу на чемпионате России и Кубке мира

Российский биатлонист Василий Томшин оценил разницу между призовыми на Кубке мира и чемпионате России.

Ранее Томшин выиграл масс-старт на ЧР-2022 в Тюмени. За победу он получит 30 тыс. рублей. Отметим, что за победу в гонке на этапе Кубка мира дают € 15 тыс.

«На Кубке мира я ещё не занимал первых мест, поэтому такого контраста нет (смеётся). Если сравнивать с предыдущими годами, то для меня это первая победа на чемпионате России, поэтому сравнить не могу. Но уже неплохое начало. Не знаю, на что потрачу. Приеду домой, встречусь с друзьями, пообщаемся (смеётся)», — передаёт слова Томшина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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