Томшин — об отстранении: надеюсь, мы вернёмся настолько быстро, насколько это возможно

Российский биатлонист Василий Томшин высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить россиян от международных соревнований.

«Сложно говорить по поводу следующего сезона, не хочется делать никаких прогнозов, перспектив. Хочется просто провести летнюю подготовку и смотреть, как будет.

Конечно, отстранение сколько-то повлияло: мы были в Европе, готовились к Кубку IBU. Когда нам за день до поездки на соревнования объявляют, что мы собираем вещи и едем домой вместо соревнований – конечно, это немного подбило. Но что делать. Могу сказать, что немного перестроился, пересмотрел своё отношение. Во-первых, непонятно, что будет – всё может поменяться в любой момент. В любом случае я буду готовиться, тренироваться. Надеюсь, что мы вернёмся настолько быстро, насколько это возможно.

Концовка сезона вышла скомканная, чувства непонятные – но усталости нет. Нормальное самочувствие. Совсем от физической нагрузки отдыхать не планирую», — передаёт слова Томшина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.