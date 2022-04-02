Логинов рассказал, как будет готовиться к новому сезону

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о планах подготовки к новому сезону. При этом он признал, что из-за отстранения россиян от международных соревнований выстроить чёткий план сложно.



«Восстановление — это самое важное, что может быть сейчас. В мае уже начнём подготовку к новому сезону.



Готов ли ездить на этапы Кубка России? В любом случае мы будем отталкиваться от ситуации, которая будет именно в тот момент. Настроен на планомерную работу, чтобы подвести (форму) к ноябрю.



Просто пока тяжело говорить о возможности возвращения на международные соревнования. Сейчас важно выстроить подготовку. Считаю, что в прошедшем сезоне у нас было сделано всё гармонично и удачно, поэтому сильно не надо ничего менять.



Продолжу ли работу с Сергеем Башкировым? Мы общались с ним по этому поводу. Надеюсь, что придём к общему знаменателю с руководством.



Моё мнение — наша группа отработала очень хорошо. Уверен, что всем специалистам и всем спортсменам понравилось взаимодействие. Конечно, был рост, по результатам это видно. Опыт был успешен. Хочу сказать всем огромное спасибо за сезон, потому что всем было очень интересно. У всех была мотивация, все знали, для чего мы работали», — цитирует Логинова «Матч ТВ».