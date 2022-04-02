Логинов рассказал, как будет готовиться к новому сезону

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о планах подготовки к новому сезону. При этом он признал, что из-за отстранения россиян от международных соревнований выстроить чёткий план сложно.
«Восстановление — это самое важное, что может быть сейчас. В мае уже начнём подготовку к новому сезону.
Готов ли ездить на этапы Кубка России? В любом случае мы будем отталкиваться от ситуации, которая будет именно в тот момент. Настроен на планомерную работу, чтобы подвести (форму) к ноябрю.
Просто пока тяжело говорить о возможности возвращения на международные соревнования. Сейчас важно выстроить подготовку. Считаю, что в прошедшем сезоне у нас было сделано всё гармонично и удачно, поэтому сильно не надо ничего менять.
Продолжу ли работу с Сергеем Башкировым? Мы общались с ним по этому поводу. Надеюсь, что придём к общему знаменателю с руководством.
Моё мнение — наша группа отработала очень хорошо. Уверен, что всем специалистам и всем спортсменам понравилось взаимодействие. Конечно, был рост, по результатам это видно. Опыт был успешен. Хочу сказать всем огромное спасибо за сезон, потому что всем было очень интересно. У всех была мотивация, все знали, для чего мы работали», — цитирует Логинова «Матч ТВ».
- 2 апреля 2022
-
17:56
-
15:21
-
15:08
-
14:55
-
14:28
-
14:02
-
13:38
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:13
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:17
-
11:07
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:27
-
10:17
- 1 апреля 2022
-
19:22
-
18:26
-
18:08
-
16:55
-
16:52
-
16:04
-
14:08
-
13:38
-
13:16
-
12:42
-
10:58