Экс-президент СБР Драчёв: были очень большие надежды на Васильеву

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о потенциале 30-летней биатлонистки Маргариты Васильевой, которая 2 апреля объявила о завершении карьеры по личным причинам.
«Был ли у Васильевой настоящий потенциал? Очень высокий потенциал. У неё были большие функциональные возможности, хорошее стремление к работе. Она очень целенаправленная девушка. Когда я руководил биатлоном, мы очень большие делали надежды на неё.
Куда идти бывшему биатлонисту сборной России, чтобы заработать? У неё большой потенциал может быть в работе. Например, инструктором в спорте или ещё каким-нибудь специалистом по физической подготовке. Фитнес у неё хорошо получается. Она может заниматься всем, что связано со здоровым образом жизни. Это и фитнес, и лыжный спорт. Хоть пойти в биатлон тренером работать. Всё что угодно. Сейчас индивидуальные занятия очень хорошо оплачиваются, поэтому можно спокойно найти свою нишу в спорте. Даже с учётом отсутствия государственных стипендий. Можно спокойно работать. Знаю, что многие уходят на индивидуальный формат занятий для 10-15 человек и работают над этим. Можно и больше взять людей. Всё зависит от возможностей. Конечно, у неё открывается здесь большой потенциал. Васильева очень целенаправленная, молодец. Я считаю, что она найдёт себя», – приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
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