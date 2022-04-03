Сливко: я не девочка, над которой можно ставить эксперименты, постоянно менять тренеров

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как планирует готовиться к следующему сезону.

«Я попробую и приложу все усилия, чтобы тренироваться с Андреем Викторовичем Падиным в новом сезоне. Независимо от того, кто будет финансировать и как это будет происходить – я хочу провести с ним следующий сезон. Я не маленькая девочка, над которой можно ставить какие-то эксперименты, постоянно менять тренерский штаб. Я нашла своего тренера, с которым у меня получается – думаю, никто не будет мне ставить палки в колёса, потому что мне кажется, что только с Андреем Викторовичем я могу показать достойный результат. Максим Владимирович (Кугаевский) никогда не был против того, что я тренируюсь по плану Андрея Викторовича. Он понимает, что главное – результат, поэтому зачем мне ставить палки в колёса», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.