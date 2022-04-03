Сливко: я не девочка, над которой можно ставить эксперименты, постоянно менять тренеров

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как планирует готовиться к следующему сезону.
«Я попробую и приложу все усилия, чтобы тренироваться с Андреем Викторовичем Падиным в новом сезоне. Независимо от того, кто будет финансировать и как это будет происходить – я хочу провести с ним следующий сезон. Я не маленькая девочка, над которой можно ставить какие-то эксперименты, постоянно менять тренерский штаб. Я нашла своего тренера, с которым у меня получается – думаю, никто не будет мне ставить палки в колёса, потому что мне кажется, что только с Андреем Викторовичем я могу показать достойный результат. Максим Владимирович (Кугаевский) никогда не был против того, что я тренируюсь по плану Андрея Викторовича. Он понимает, что главное – результат, поэтому зачем мне ставить палки в колёса», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 3 апреля 2022
-
11:26
-
11:21
-
11:04
-
10:37
-
10:31
-
10:27
-
10:26
-
09:43
-
00:34
- 2 апреля 2022
-
17:56
-
15:21
-
15:08
-
14:55
-
14:28
-
14:02
-
13:38
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:13
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:17
-
11:07
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:27
-
10:17
- 1 апреля 2022
-
19:22
-
18:26