К. Резцова: есть мысль пробежать Югорский марафон. Ещё подумаю, сил нифига не осталось

Призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России – 2022 в Тюмени. А также поделилась планами на конец сезона.
«У меня сегодня такое дурацкое самочувствие было, что я просто выползала из комнаты. Сюда еле-еле шла. Как победила тогда? Я уговорила себя, что надо работать, терпеть. На лёжке не заканчивается гонка. Последние этапы Кубка мира я не смотрела, но видела результаты. Видела, кто забрал Кубок в масс-стартах, и это не я…
У меня сейчас есть мысль пробежать Югорский марафон, да, полтос (50 км). Я один раз бежала уже, а сейчас ещё подумаю. Что-то сил нифига не осталось (смеётся). Подумаю, может ещё пробегу», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Югорский лыжный марафон пройдёт в Ханты-Мансийске с 7 по 10 апреля.
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