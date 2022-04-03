К. Резцова: мне непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем на биатлон
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Призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о популярности биатлона в России.
«Не знаю, как происходят соревнования по лёгкой атлетике или плаванию, но мне кажется, у нас это организовано больше, как праздник. Есть фудкорты, сувениры, все между собой общаются. Думаю, люди приезжают не только посмотреть биатлон, но и отдохнуть душой и телом. Это же свежий воздух, природа, здесь приятно находиться. Разумеется, медийность биатлона тоже играет свою роль. Мне непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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