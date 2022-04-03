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Кристина Резцова рассказала, почему ей не нравится соревноваться в Тюмени

Кристина Резцова рассказала, почему ей не нравится соревноваться в Тюмени
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Призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова ответила, какой из этапов Кубка России для неё самый любимый.

«Я не знаю, давно не ездила. Но вообще я люблю Чайковский, но не знаю, проходят там ещё соревнования или нет. Ханты-Мансийск ещё. Мне там стадион больше всех нравится. Я не люблю Тюмень только потому, что она очень далеко от города и нужно на машине ездить. Для тренировок всё идеально, но опять же нужно постоянно ходить в столовую, если нужно что-то в магазине, то ехать далеко. А Ханты-Мансийск — там как дома, всё-таки это мой регион. Я вообще не понимаю, почему в Сыктывкаре не проходят турниры по биатлону. Там классное стрельбище. там много разных рельефов. Трасса 50 км — где хотите, там крутите! Я бы в Сыктывкаре побегала. Там дочка, там семья, там один из моих домов», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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