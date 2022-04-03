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Халили — о призовых: есть интерес, чтобы в этом плане на Кубке России было развитие

Халили — о призовых: есть интерес, чтобы в этом плане на Кубке России было развитие
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, российский биатлонист Карим Халили высказался о размере призовых на Кубке России.

«У многих людей будет разное мнение насчет этого. Я выскажу свое. Не стоит скрывать, что это наша профессия. И мы, как и другие люди из других родов деятельности, получаем зарплату. Это наш доход, на который люди содержат свои семьи. Конечно, есть интерес, чтобы и в этом плане на Кубке России было развитие.

Скромные ли призовые здесь, в Тюмени? Не буду говорить, что скромные. Деньги есть деньги», – приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, на текущем чемпионате России в Тюмени Халили стал бронзовым призёром спринта, уступив лишь Даниилу Серохвостову и Эдуарду Латыпову.

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