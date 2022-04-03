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Биатлонисты из Ханты-Мансийска выиграли эстафету на чемпионате России. Беларусь — 2-я

Биатлонисты из Ханты-Мансийска выиграли эстафету на чемпионате России. Беларусь — 2-я
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В Тюмени на чемпионате России – 2022 по биатлону завершилась мужская эстафета. Победу в ней одержала первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняла сборная Беларуси. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Центрального Федерального округа.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Мужская эстафета, 4x7,5 км.

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев) — 1:18,07,9.
2. Беларусь (Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Никита Лобастов) +6,1.
3. ЦФО (Илья Гаврилов, Артём Смирнов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов) +32,2.
4. Удмуртия (Евгений Емерхонов, Александр Пованицын, Виктор Плицев, Ильназ Мухамедзянов) +45,5.
5. ХМАО-Югра-2 (Алексей Вагин, Семён Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов) +1.17,2.

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Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
03 апреля 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Идёт
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