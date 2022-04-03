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С. Фуркад: некоторые в Европе удобно устроились на диванах и говорят россиянам, что делать

С. Фуркад: некоторые в Европе удобно устроились на диванах и говорят россиянам, что делать
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Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад в очередной раз высказался о массовых отстранениях российских спортсменов от международных соревнований.

«Несложно заметить, как некоторые спортсмены из западной Европы удобно устроились на своих диванах и говорят россиянам: «Вы должны говорить, вы должны занять позицию, вы должны оправдываться, что участвуете в этом…».

Несложно заметить, как Международные спортивные федерации и учреждения единогласно исключают российских спортсменов, но при этом отдают права проведения главных соревнований странам, которые не признают прав человека и международный мир…

Где вы были, когда бомбили Сирию?

Где вы были, отдавая Олимпиаду-2022 Китаю, где правительство угнетает уйгурский народ?

Где вы были, отдавая чемпионат мира по футболу в Катар, где не соблюдаются права человека?

Возможно, пришло время сказать: хватит поддерживать режим диктатуры, отдавая таким странам крупнейшие спортивные мероприятия, и требовать от спортсменов решений, которые они не в состоянии принять!» — написал Фуркад-старший в своих социальных сетях.

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