Лазовский прокомментировал второе место сборной Беларуси в эстафете на чемпионате России

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал выступление национальной сборной в эстафете на открытом чемпионате России – 2022, который прошёл в Тюмени. Белорусы заняли восьмое место.
«Как таковых проблем не было, все ошибки сделал я сам. Немножко не хватило концентрации, что повлекло за собой ошибки.
У нас интересные составы были как на смешанную, так и на мужскую эстафеты. Парни, которые выступали во втором составе на Кубке IBU, и два с основного состава — это интересная комбинация, причём мы все примерно одного возраста. С одним из парней с команды Б мы у одного тренера работаем, постоянно на связи, на сборе вместе стараемся вместе работать. Другие ребята по-своему контактируют.
Сегодняшний день моя закатка, последний день в этом сезоне. Впечатления от этапа остались положительные, как я говорил трасса очень классная. Даже при нынешней погоде, которая не очень зимняя, трасса остаётся хорошей по качеству и не сильно разбивается. Хотел бы вернуться в Тюмень посоревноваться? Это весело, почему бы и нет? Даже после международных стартов можно было бы при желании и оставшихся силах участвовать здесь», — передаёт слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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