Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Фуркад: включать в полемику об отстранении россиян моего брата совершенно глупо

Симон Фуркад: включать в полемику об отстранении россиян моего брата совершенно глупо
Комментарии

Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад обратился к украинцу Дмитрию Пидручному, который жёстко раскритиковал его за поддержку отстранённых от международных соревнований российских спортсменов.

Пидручный жёстко высказался о позиции Симона, при этом раскритиковав и его брата, пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который к словам старшего брата отношения не имел.

«Если Дмитрий Пидручный хочет кого-то обвинить, то это должен быть я, а не мой брат. То, что я сказал (об отстранении российских спортсменов), поддерживаю я. Включать в эту полемику моего брата совершенно глупо», — приводит слова Фуркада-старшего RMC Sport.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Вернуть России флаг, порезав французский! Смелый поступок Фуркада Вернуть России флаг, порезав французский! Смелый поступок Фуркада
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022