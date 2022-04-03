Симон Фуркад: включать в полемику об отстранении россиян моего брата совершенно глупо

Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад обратился к украинцу Дмитрию Пидручному, который жёстко раскритиковал его за поддержку отстранённых от международных соревнований российских спортсменов.

Пидручный жёстко высказался о позиции Симона, при этом раскритиковав и его брата, пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который к словам старшего брата отношения не имел.

«Если Дмитрий Пидручный хочет кого-то обвинить, то это должен быть я, а не мой брат. То, что я сказал (об отстранении российских спортсменов), поддерживаю я. Включать в эту полемику моего брата совершенно глупо», — приводит слова Фуркада-старшего RMC Sport.

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