Симон Фуркад: включать в полемику об отстранении россиян моего брата совершенно глупо
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Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад обратился к украинцу Дмитрию Пидручному, который жёстко раскритиковал его за поддержку отстранённых от международных соревнований российских спортсменов.
Пидручный жёстко высказался о позиции Симона, при этом раскритиковав и его брата, пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который к словам старшего брата отношения не имел.
«Если Дмитрий Пидручный хочет кого-то обвинить, то это должен быть я, а не мой брат. То, что я сказал (об отстранении российских спортсменов), поддерживаю я. Включать в эту полемику моего брата совершенно глупо», — приводит слова Фуркада-старшего RMC Sport.
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