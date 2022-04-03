«Люблю фотографироваться, я же звезда». Миронова пошутила о фотосессии с медалью ОИ-2022

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, российская биатлонистка Светлана Миронова шутливо ответила на вопрос о том, почему решилась принять участие в фотосессии с медалью Игр-2022.

«Да, это как раз было вчера и получилось всё очень круто. Я люблю фотографироваться, я же звезда (смеётся). Я шучу, конечно. Но если говорить серьёзно, то мне нравятся такие мероприятия. Всё было оформлено очень красиво, и мне понравились фотографии.

Как планирую восстанавливаться после окончания сезона? Планов много. Сейчас мы ещё не восстанавливаемся. Сначала надо откатиться. Я планирую пробежать Югорский марафон, если всё будет в порядке, но пока он в планах есть. Также нужно будет сделать закатку и уже немного отдохнуть, а потом начинать новый сезон. В этом плане у нас всё как всегда», — цитирует Миронову Metaratings.