Мартен Фуркад лайкнул пост брата с критикой санкций в отношении российских спортсменов

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на высказывание старшего брата Симона Фуркада о массовых отстранениях российских спортсменов от международных соревнований.
Ранее Симон признался, что после интервью, где он выступил против санкций в адрес российского спорта, он получил много гневных сообщений в социальных сетях. Фуркад-старший назвал позицию Международных спортивных федераций «совершенно контрпродуктивной».
Мартен поставил лайк на публикацию брата в социальных сетях, где он излагает свою позицию.
Отметим, что ранее Фуркад-младший коротко высказался о сложившейся ситуации. «Мы думаем о наших российских друзьях, которые невольно стали частью этой ситуации», — писал Мартен.
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