Мартен Фуркад получает оскорбления из-за слов брата Симона в поддержку россиян

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как на него повлияло интервью брата Симона российскому СМИ.

Симон критически высказался о массовых отстранениях российских спортсменов от международных соревнований. Позднее Фуркад-старший признался, что после интервью он получил много гневных сообщений в социальных сетях, а также назвал позицию Международных спортивных федераций «совершенно контрпродуктивной».

«Мой единственный комментарий заключается в том, что я начал получать оскорбления в свой адрес после того, как мой брат дал интервью, где изложил собственные взгляды», — приводит слова Фуркада-младшего NRK.

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