Васильева допустила возвращение в спорт при наличии поддержки от региона

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, объявившая о завершении карьеры, не исключила, что может вернуться в большой спорт.



Васильева уточнила, что причиной ухода из профессионального спорта стал исключительно финансовый вопрос. Она выразила готовность вернуться при наличии поддержки со стороны региона.



«Рассмотреть такие варианты, конечно, можно. Почему нет? Сейчас, на ЧР, Катя Юрлова вернулась, и я безумно за неё рада, видеть её результаты после перерыва. Всё возможно, смотря что предложат, если такое предложение поступит», — сообщила Васильева «Матч ТВ».



Васильева является победительницей этапа Кубка мира в составе эстафетной сборной России, а также имеет титул чемпионки России и обладательницы Кубка России. Осенью 2019 года биатлонистку дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.