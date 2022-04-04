Казакевич и Юрлова-Перхт обратились к Симону Фуркаду после его слов об отстранении россиян

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Екатерина Юрлова-Перхт обратились к бывшему французскому биатлонисту Симону Фуркаду, старшему брату пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Ранее Фуркад-старший выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Спасибо, Симон!» — написали Казакевич и Юрлова-Перхт в комментариях к посту Фуркада в социальных сетях.

Ранее Фуркад, разорвавший флаг Франции ради России на юниорском чемпионате мира, говорил: «Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Принимая такое решение, вы получаете противоположное тому, что хотите получить».



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