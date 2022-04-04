Казакевич и Юрлова-Перхт обратились к Симону Фуркаду после его слов об отстранении россиян
Поделиться
Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Екатерина Юрлова-Перхт обратились к бывшему французскому биатлонисту Симону Фуркаду, старшему брату пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Ранее Фуркад-старший выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Спасибо, Симон!» — написали Казакевич и Юрлова-Перхт в комментариях к посту Фуркада в социальных сетях.
Ранее Фуркад, разорвавший флаг Франции ради России на юниорском чемпионате мира, говорил: «Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Принимая такое решение, вы получаете противоположное тому, что хотите получить».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
08:03
- 3 апреля 2022
-
21:55
-
20:14
-
19:50
-
15:43
-
15:09
-
15:06
-
14:53
-
14:07
-
13:42
-
13:10
-
12:59
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:17
-
11:30
-
11:26
-
11:21
-
11:04
-
10:37
-
10:31
-
10:27
-
10:26
-
09:43
-
00:34
- 2 апреля 2022
-
17:56
-
15:21
-
15:08
-
14:55
-
14:28
-
14:02
-
13:38
-
13:32
-
13:11
Партнерский контент