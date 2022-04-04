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Анфиса Резцова отреагировала на слова Симона Фуркада об отстранении российских спортсменов

Анфиса Резцова отреагировала на слова Симона Фуркада об отстранении российских спортсменов
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, брата пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Ранее Фуркад-старший выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Я ему очень благодарна. Поддерживаю его на двести процентов. Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — приводит слова Анфисы Резцовой «Спорт-экспресс».

Ранее к Симону Фуркаду обратились российские биатлонистки Ирина Казакевич и Екатерина Юрлова-Перхт.

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