Анфиса Резцова отреагировала на слова Симона Фуркада об отстранении российских спортсменов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, брата пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Ранее Фуркад-старший выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Я ему очень благодарна. Поддерживаю его на двести процентов. Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — приводит слова Анфисы Резцовой «Спорт-экспресс».

Ранее к Симону Фуркаду обратились российские биатлонистки Ирина Казакевич и Екатерина Юрлова-Перхт.

Новость по теме Казакевич и Юрлова-Перхт обратились к Симону Фуркаду после его слов об отстранении россиян

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».