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Светлана Журова выступила за идею дать Симону Фуркаду гражданство России

Светлана Журова выступила за идею дать Симону Фуркаду гражданство России
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, брата пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада. Ранее Фуркад-старший выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

По словам Журовой, если Фуркад изъявит желание получить гражданство России, в Госдуме помогут ему.

«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повёл себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции.

Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — приводит её слова «РБК-Спорт».

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