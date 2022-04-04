Кристина Резцова рассказала о проблемах со здоровьем

Двукратный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, какие у неё есть проблемы со здоровьем. По словам спортсменки, её беспокоит спина — настолько, что на Играх пришлось выступать на обезболивающих.

«С лопаткой есть проблема до сих пор, не сказала бы, что её удалось решить. Но уже сейчас, в межсезонье, буду вплотную этим заниматься.

Гонки на Олимпиаде были на обезболивающих. Было невозможно быстро решить эту проблему, но я сделала всё, чтобы иметь возможность выступать в полную силу. Ходила и к мануальному терапевту, к массажистам, докторам, все мне помогали», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Резцовой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».