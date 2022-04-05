Мартен Фуркад одним эмодзи отреагировал на фото Марте Рёйселанд на островах

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, француз Мартен Фуркад отреагировал на фото трёхкратной чемпионки ОИ, норвежки Марте Рёйселанд, которое та выложила в соцсетях. На снимке, сделанном на Лофотенских островах (Норвегия), Рёйселанд (справа) сидит на фоне северного пейзажа. Фуркад оставил в комментариях эмодзи с изображением влюблённого лица.

Фото: из личного архива марте рёйселанд

В сезоне-2021/2022 Рёйселанд одержала победу в общем зачёте Кубка мира и завоевала «Большой хрустальный глобус».

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 957.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 823.

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 684.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 661.

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 642.

6. Денизе Херрман (Германия) — 589…

20. Кристина Резцова (Россия) — 366…

25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285…

34. Светлана Миронова (Россия) — 197.

35. Ирина Казакевич (Россия) — 189…

40. Валерия Васнецова (Россия) — 153…

88. Лариса Куклина (Россия) — 18.