Биатлонистка Анна Сола оценила организацию чемпионата России в Тюмени

Белорусская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионка мира среди юниоров в эстафете Анна Сола высказалась об организации открытого чемпионата России в Тюмени.
«Очень всё продумано, всё по-праздничному. Мне кажется, когда проводятся этапы что в России, что в Беларуси, у нас организаторы всё делают по высшему качеству», — приводит слова Солы «Прессбол» со ссылкой на эфир СТВ.
Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола на чемпионате России в Тюмени в составе смешанной эстафеты стала обладательницей золота и осталась довольна своим выступлением на турнире. Открытый чемпионат России по биатлону прошёл в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. В турнире приняли участие ведущие биатлонисты сборных России и Беларуси.
- 5 апреля 2022
-
09:54
-
09:28
-
09:17
-
08:37
-
08:29
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:05
-
21:54
-
18:43
-
18:33
-
16:00
-
15:24
-
10:48
-
09:56
-
08:51
-
08:03
- 3 апреля 2022
-
21:55
-
20:14
-
19:50
-
15:43
-
15:09
-
15:06
-
14:53
-
14:07
-
13:42
-
13:10
-
12:59
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:17
-
11:30
-
11:26
-
11:21
-
11:04