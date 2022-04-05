Биатлонистка Анна Сола оценила организацию чемпионата России в Тюмени

Белорусская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионка мира среди юниоров в эстафете Анна Сола высказалась об организации открытого чемпионата России в Тюмени.

«Очень всё продумано, всё по-праздничному. Мне кажется, когда проводятся этапы что в России, что в Беларуси, у нас организаторы всё делают по высшему качеству», — приводит слова Солы «Прессбол» со ссылкой на эфир СТВ.

Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола на чемпионате России в Тюмени в составе смешанной эстафеты стала обладательницей золота и осталась довольна своим выступлением на турнире. Открытый чемпионат России по биатлону прошёл в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. В турнире приняли участие ведущие биатлонисты сборных России и Беларуси.