Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин провела последнюю гонку в карьере, сообщает Ski Nordique.



Швейцарская биатлонистка, которой 3 апреля исполнилось 38 лет, является женой российского лыжника Ильи Черноусова. Она провела последнюю гонку в карьере в день своего рождения. За карьеру в активе Гаспарин 317 гонок на Кубке мира.

В рамках Кубка мира Гаспарин дважды выигрывала золотые медали (спринты в Анси и Хохфильцене в сезоне-2013/2014). Швейцарская биатлонистка три раза поднималась на пьедестал в личных гонках, в её активе три личных серебра. Последнюю гонку Гаспарин провела в наряде стиля ретро.



Постоянными участницами Кубка мира являются сёстры Селины Элиза и Аита Гаспарин.