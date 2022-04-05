Биатлонистка Селина Гаспарин провела последнюю гонку в карьере
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин провела последнюю гонку в карьере, сообщает Ski Nordique.
Швейцарская биатлонистка, которой 3 апреля исполнилось 38 лет, является женой российского лыжника Ильи Черноусова. Она провела последнюю гонку в карьере в день своего рождения. За карьеру в активе Гаспарин 317 гонок на Кубке мира.
В рамках Кубка мира Гаспарин дважды выигрывала золотые медали (спринты в Анси и Хохфильцене в сезоне-2013/2014). Швейцарская биатлонистка три раза поднималась на пьедестал в личных гонках, в её активе три личных серебра. Последнюю гонку Гаспарин провела в наряде стиля ретро.
Постоянными участницами Кубка мира являются сёстры Селины Элиза и Аита Гаспарин.
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